Песков заявил, что никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Анкару не носить розовые очки по вопросу вступления в ЕС.
Он отметил, что никто из европейцев не желает видеть Турцию в Европе. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
Спикер Кремля призвал Анкару не носить розовые очки, касательно вступления в ЕС. Он также указал на желание Турции ориентироваться на западных партнеров, так как история помнит подобные периоды.
Ранее Песков заявил, что Турция нарушила условия договора, вернув пленных боевиков Украине.
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Спикер Кремля призвал Анкару не носить розовые очки, касательно вступления в ЕС. Он также указал на желание Турции ориентироваться на западных партнеров, так как история помнит подобные периоды.
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Анастасия Крестьянова