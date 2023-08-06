Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Об этом сообщает издание «Подъем».
Песков рассказал, что иностранный журналист спросил его про выборы и кандидатов. Пресс-секретарь пояснил, что благодаря беспрецедентному объединению общества вокруг российского лидера можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его, безусловно, переизберут с весомым преимуществом.
Песков также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.
Напомним, New York Times процитировала Пескова из интервью, где он якобы сообщил, что президентские выборы в России — «это дорогостоящая бюрократия».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
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Песков также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
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Екатерина Коршунова