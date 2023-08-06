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Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году

06 августа 2023, 20:31

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Об этом сообщает издание «Подъем».
Песков рассказал, что иностранный журналист спросил его про выборы и кандидатов. Пресс-секретарь пояснил, что благодаря беспрецедентному объединению общества вокруг российского лидера можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его, безусловно, переизберут с весомым преимуществом.

Песков также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.


Напомним, New York Times процитировала Пескова из интервью, где он якобы сообщил, что президентские выборы в России — «это дорогостоящая бюрократия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

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Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия
Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в 2021 году
06 августа 2023, 20:17

Фото: istockphoto / Zolnierek

Бывший лидер Америки Дональд Трамп заявил, что намерен требовать замену судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и о переносе судебного процесса из Вашингтона. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.
По словам экс-президента, он не может добиться справедливого суда. Отметим, что 3 августа Дональд Трамп был обвинен по четырем статьям, связанных со штурмом Капитолия в начале 2021 года.
 
Экс-президент рассказал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год лишения свободы. 

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В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину.

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Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет. 
#сша
#соглашения
#президент
#дональд трамп
#песков
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В США сообщили о создании коалиции вторжения на Украину
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину
06 августа 2023, 19:20

Фото: istockphoto / Yaraslau Mikheyeu

Запад создает коалицию вторжения на Украину, в которой главную роль сыграют восточноевропейские страны, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем канале на YouTube.
Макгрегор заявил, что армия США в настоящее время находится не в лучшем состоянии.

По его мнению, в военном союзе, который придет на Украину, важную роль будут играть Польша и Литва, и, если  они нее смогут оккупировать западную часть страны, то к ним подключится Америка.  

Напомним, коалиция под управлением США готовится к перераспределению военных сил в зоне своего контроля на сирийской территории.

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В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая.

Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет.

Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ.
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#страны
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#киев
#песков
#литва
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В США возмутились из-за неожиданного шага России и Китая
Fox News: военно-морские учения России и Китая вблизи Аляски встревожили американцев
06 августа 2023, 17:25

Фото: istockphoto / Jon Rehg

Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство у американцев, считает Fox News.
По мнению сенатора Дэна Салливана, такие действия вблизи американской границы вызывают опасения.

Салливан отметил, что операция Москвы и Пекина состояла из 11 кораблей и проходила рядом с юго-западным побережьем Аляски. ВМС США оперативно ответили на это, подключив четыре эсминца, чтобы убрать российские и китайские корабли от вод США.

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#город
#париж
#песков
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Песков: В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет
06 августа 2023, 15:41

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент основания для мирного соглашения с Киевом отсутствуют.
По словам пресс-секретаря, специальная операция на Украине будет продолжаться.

Ранее Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.

Напомним, ​пресс-секретарь сообщил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права. Он также подчеркнул, что все действия России полностью основываются на международном праве».

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Песков считает, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

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#страны
#регионы
#государство
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#запад
#песков
#рф
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Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции
06 августа 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские. Такой ответ Пескова последовал в ответ на вопрос New York Times о том, стремится ли Россия получить больше украинских территорий.
Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября прошлого года. 

Ранее Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед своими гражданами, а также убеждать их в том, что все совершаемые действия правильные. По словам пресс-секретаря, интересы страны также необходимо отстаивать перед другими государствами.

По словам пресс-секретаря, Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад. Песков отметил, что Запад не желает придерживаться международного права. Он также подчеркнул, что все действия России полностью основываются на международном праве».

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Песков: Россия и многие другие страны мира не хотят жить по правилам Запада
#россия
#права
#страны
#государство
#мир
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#лнр
#запад
#песков
#рф
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Рябков: участие стран БРИКС в Джидде может донести западным партнерам Киева здравый смысл
06 августа 2023, 14:27

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участие стран БРИКС в консультациях в Джидде по украинскому вопросу может принести пользу в целях того, чтобы донести здравый смысл до западных партнеров Киева. Об этом пишет ТАСС.
Рябков отметил, что РФ обсудит с государствами БРИКС, принявшими участие в переговорах в Саудовской Аравии, итоги прошедших консультаций. Он также добавил, что встреча в Джидде — это отражение западной попытки продолжить усилия по мобилизации глобального Юга на поддержку «мирного плана» Зеленского.

По мнению замглавы МИД РФ, план Зеленского изначально был провальным.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

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#россия
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Киев в Джидде не настаивал на принятии мирного плана Зеленского, пишут СМИ
WSJ: Киев на переговорах в Джидде больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского
06 августа 2023, 13:16

Фото: istockphoto / JARAMA

Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.
В материале отмечают, что на предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории. 
 
По мнению автора WSJ, участники текущих переговоров проявили больше желания достичь консенсуса.

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#страны
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#зеленский
#киев
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Зеленский анонсировал новые кадровые чистки для борьбы с коррупцией
06 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что таким заявлением киевский режим пытается произвести впечатление на своих западных союзников. Зеленский не назвал конкретных имен, кого ожидает увольнение.

Сообщается, что недавно президент Украины выразил недовольство по поводу коррупции, которая была выявлена в ходе проверки украинских военкоматов.

Напомним, ранее обозреватель издания The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что Украина рискует лишиться ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за странных политических и военных ходов президента Зеленского.

В своей публикации он отметил, что на фоне провала украинского контрнаступления Зеленский позволил себе истеричные выпады в сторону союзников, помощь которых показалась ему недостаточной. 

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Французский политик Филиппо призвал Париж научиться разговаривать с Африкой на равных
06 августа 2023, 09:43

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Чтобы избежать кризисов и роста антифранцузских настроений в Африке, Париж должен извлечь уроки из ситуации в Нигере, а также начать говорить со странами Африки на равных.
Об этом заявил 6 августа лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Нужно говорить ясно, не надо принимать людей за дураков. У Франции есть  интересы, которые она должна защищать, но она должна заявлять об этом прямо, а не пытаться заставлять всех верить, что она борется за что-то другое», —сказал Флориан Филиппо в беседе с ТАСС.
Французский политик считает, что из-за прошлых дипломатических ошибок западных правительств, на Африканском континенте растут антизападные настроения, в их числе и антифранцузские. Комментируя ситуацию в Нигере, Филиппо отметил, что в данный момент там «затрагиваются стратегические интересы Франции», и Макрон мог бы и прервать свой отпуск. 

То, что происходит в Нигере, является «серьёзным кризисом для Франции», говорит Филиппо. Он отметил, что французская сторона получала 18% поставок урана для атомных станций из Нигера, где находится и французская «военная база с 1,5 тыс. солдат». 

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#франция
#нигер
#париж
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