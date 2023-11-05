Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся на нуле

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже этого уровня, однако страны будут вынуждены их восстанавливать, поскольку именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Песков оценил возможность контактов между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Читайте об этом в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США раскрыли, почему боятся России
Запад предупредили о серьёзных проблемах в случае конфискации российских активов
США внесли в санкционный список почти 200 юридических лиц из России
Анастасия Чинкова