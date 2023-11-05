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Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся на нуле

Песков: отношения РФ и США находятся на нуле, но их придётся восстанавливать
05 ноября 2023, 13:05
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже этого уровня, однако страны будут вынуждены их восстанавливать, поскольку именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, перед Россией и США стоит крайне ответственная задача – осуществлять стабилизацию мировой и стратегической ситуации. Именно поэтому двум странам ни в коем случае нельзя вступать в конфликт, а, наоборот, необходимо поддерживать сотрудничество.

Ранее Песков оценил возможность контактов между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#дмитрий песков
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Полковник Макгрегор: Слова главы Пентагона о ВС РФ говорят о проблемах США
05 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заявил, что российская армия ослаблена. Бывший советник главы американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор считает, что эти слова свидетельствуют о проблемах в Вооруженных силах самих США.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что Остин вряд ли мог ошибаться на этот счет еще сильнее. Американские ресурсы и возможности отнюдь не безграничны, и Вашингтону не следует транжирить их до бесконечности, считает Макгрегор. Как полагает эксперт, Соединенным Штатам надлежит прежде всего заботиться о собственном выживании и национальной мощи, так как положение в этой сфере далеко от безоблачного.

Во время своего выступления на слушаниях в Сенате США в конце октября глава Пентагона заявил, что поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит степень глобальной безопасности в будущем. Макгрегор же уверен, что мнение о безграничности ресурсов США является опасным заблуждением, так как в реальности дело обстоит наоборот.

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#израиль
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Песков рассказал о возможности контактов между президентами России и США
Песков: встречи президентов РФ и США возможны при обоюдном желании
05 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главы России и США могут провести ряд встреч, но только при обоюдном желании и готовности выполнить определённые условия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что ухудшение отношений между Россией и США произошло из-за антироссийской позиции второй стороны. Если зайдёт речь о возобновлении сотрудничества, президент США Джо Байден должен будет пересмотреть свои взгляды в отношении России. Только после этого будут установлены условия для проведения встречи. 

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к любым контактам с представителями США. 

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#сша
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#встреча
#дмитрий песков
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Движение ХАМАС ответило на заявление о возможном ядерном ударе Израиля по Газе
05 ноября 2023, 12:40

Фото: iStock/CUTWORLD

Израильское правительство практикует терроризм против палестинского народа, о чём говорит заявление министра Израиля о возможном ядерном ударе по сектору Газа. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Ранее израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектора Газа. Однако власти страны осудили политика за такое высказывание, заявив, что все их действия ограничены международным правом. 

Касем выразил убеждённость в том, что подобные высказывания связаны с полной поддержкой со стороны США. 

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#ядерное оружие
#израиль
#сектор газа
#хамас
#палестина
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Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, когда власти начнут учитывать интересы граждан
Азаров: интересы граждан Украины будут учитываться только после смены власти
05 ноября 2023, 12:22

Фото: iStock/Liukov

Украинские власти начнут учитывать интересы граждан только после полной смены нынешнего правительства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее эск-советник Кучмы Олег Соскин заявлял, что спасение Украины гарантировано только при немедленной смене нынешнего правительства.

Азаров раскритиковал заявления о том, что нынешний киевский режим не кем заменить. По его словам, на Украине по-прежнему живёт большое количество людей, многие из которых хотели бы изменить сложившуюся ситуацию. Также он отметил, что в Москве в настоящее время «сидит полный состав правительства Украины».

Бывший премьер-министр заявил, что собрать новое правительство удастся в краткие сроки, как только будет дан запрос. 

Также он отметил, что необходимо создавать такое правительство, которое будет рассматривать интересы населения Украины. 

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#украина
#жители
#правительство
#владимир зеленский
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В Израиле заявили о возможности ядерного удара по сектору Газа
Министр Израиля Элияху: сброс атомной бомбы – одна из возможностей в конфликте
05 ноября 2023, 12:05

Фото: iStock/RomoloTavani

Одной из возможностей развития палестино-израильского конфликта является сброс атомной бомбы на сектор Газа. Об этом заявил министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху, чьи слова приводит издание Times of Israel.
При этом, власти страны осудили Элияху за сказанное, заявив, что страна вместе со своей армией (ЦАХАЛ) действуют исключительно в рамках международного права. 

Также политик заявил, что не считает нужной гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. По его словам, Израиль не намерен помогать «нацистам», а «невовлечённых гражданских лиц» в Газе просто нет. 

После своего высказывания Элияху пытался заявить, что его просто неправильно поняли, поскольку любой здравомыслящий человек должен был воспринять эти слова как метафорические. 

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#израиль
#ядерное оружие
#война
#палестина
#сектор газа
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Движение «Исламский джихад» назвало условие освобождения заложников
Al Arabiya: «Исламский джихад» освободит заложников при временном перемирии
05 ноября 2023, 11:28

Фото: iStock/djroland

Палестинское движение «Исламский джихад» заявило, что освободит заложников только при достижении временного перемирия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Группировка заявила, что готова отпустить всех гражданских заложников, но только в том случае, если будет достигнуто временное перемирие, которое сейчас обсуждается.

Отмечается, что движение «Исламский джихад» готово сохранить сотрудничество с Палестинской национальной администрацией (ПНА), независимо от каких-либо будущих раскладов. 

Ранее сообщалось, что МЧС России доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#палестина
#израиль
#конфликт
#движение
#заложники
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С начала конфликта Израиль нанес 2,5 тысячи ударов по целям в секторе Газа
05 ноября 2023, 11:07

Фото: istockphoto/e-crow

С момента начала палестино-израильского конфликта 7 октября войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли более 2,5 тысячи ударов по целям боевиков в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Израильские военные уточняют, что удары наносились в ходе совместных действий сухопутных, военно-морских и воздушных сил. Сотрудники пресс-службы также сообщили, что на территории сектора Газа солдаты ЦАХАЛ вступают в ближний бой с радикалами, а также направляют самолеты на объекты террористической инфраструктуры ХАМАС, оружейные склады и пункты управления.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что нынешней ночью военные самолеты атаковали наблюдательные пункты палестинцев, ракетные пусковые площадки, а также военный комплекс ХАМАС, где располагались пункты управления и контроля.

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#солдаты
#хамас
#израиль
#сектор газа
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Глава парламента Крыма Константинов: полуостров передали Украине кулуарно
05 ноября 2023, 09:30

Фото: istockphoto/VvoeVale

Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году было принято кулуарно и является политическим преступлением. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Известно, что рабочая группа при парламенте Республики Крым подготовила запрос в Конституционный суд РФ о том, соответствует ли Конституции закон о передаче полуострова Украине. В ходе работы над запросом были выявлены грубые нарушения сразу трех конституций: СССР, РСФСР и УССР.

Как сказал Константинов в беседе с РИА Новости, принять такое решение на законных основаниях было просто невозможно. По словам спикера крымского парламента, для того, чтобы реализовать передачу полуострова необходимо было принять череду нормативных актов, что сделать было просто нереально. В таком случае каждая союзная республика начала бы предъявлять территориальные претензии соседям.



Поэтому, чтобы не открывать этот ящик Пандоры, Хрущёв принял решение по Крыму в узком кругу, кулуарно. Отмена этого решения позволит восстановить историческую справедливость и дать ситуации адекватное юридическое обоснование, заключил глава парламента Крыма.

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Times of Israel: Визит Зеленского в Израиль под угрозой срыва
Times of Israel: Визит Зеленского в Израиль могут отменить
05 ноября 2023, 09:12

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Киевские власти задумались об отмене ранее запланированного визита президента Зеленского в Израиль. Причина в том, что информацию о нем слишком рано опубликовали многие средства массовой информации.
Уау сообщает издание Times of Israel, сам Зеленский разочарован, так как он хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности только тогда, когда он ступит на израильскую землю. Источник в киевской администрации пояснил, что утечка данных о визите и публикация информации о нем в СМИ наносит ущерб безопасности президента, а также доверию между чиновниками и отношениям двух стран, находящихся в ситуации военного конфликта. Дата визита пока не определена, добавил источник.

Ранее предполагалось, что 6 или 7 ноября Зеленский прибудет в Израиль, где встретится с представителями руководства еврейского государства, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Источник назвал эту информацию не соответствующей действительности.

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