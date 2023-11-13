Песков заявил, что Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию шазеты «Коммерсант о начале формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении.
Ранее газета «Коммерсант» выпустила сообщение о том, что в Кремле рассматриваются варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. По предварительным данным, нынешний президент России пойдет на выборы как самовыдвиженец.
По словам Пескова, данная тема все больше привлекает внимание специалистов. Однако он отметил, что пока по данному поводу никаких решений принято не было.
Напомним, выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.
Читайте также:
Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет
Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента
По словам Пескова, данная тема все больше привлекает внимание специалистов. Однако он отметил, что пока по данному поводу никаких решений принято не было.
«Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем», - сказал Песков.
Напомним, выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.
Читайте также:
Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет
Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента
Элина Позднякова