Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсуждали ЧВК «Вагнер»

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе двухдневного общения, российский и белорусский лидеры обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер».
По словам спикера Кремля, встреча президентов России и Белоруссии была организована не для того, чтобы достичь договоренностей. Главы государств обменивались мнениями и обсуждали важные темы, которые стоят на повестке дня.
Пресс-секретарь президента также добавил, что одной из тем обсуждения лидеров, стала группа «Вагнер». Также, главы государств говорили о сотрудничестве и внешних угрозах.
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«Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко была для сверки часов, для обмена мнениями», - отметил Песков.
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Анастасия Крестьянова