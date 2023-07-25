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Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсуждали ЧВК «Вагнер»

Песков: Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер»
25 июля 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе двухдневного общения, российский и белорусский лидеры обсуждали в том числе тему ЧВК «Вагнер».
По словам спикера Кремля, встреча президентов России и Белоруссии была организована не для того, чтобы достичь договоренностей. Главы государств обменивались мнениями и обсуждали важные темы, которые стоят на повестке дня.

«Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко была для сверки часов, для обмена мнениями», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что одной из тем обсуждения лидеров, стала группа «Вагнер». ​Также, главы государств говорили о сотрудничестве и внешних угрозах.

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#Песков
#Кремль
#ЧВК «Вагнер»
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Кремль заявил о невозможности возвращения к зерновой сделке
Песков назвал невозможным возвращение к зерновой сделке в настоящий момент
25 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент невозможно возобновление зерновой сделки.
Он пояснил, что условия, озвученные российской стороной, не выполняются.

По словам спикера Кремля, зерновая инициатива будет возобновлена, как только все стороны договоренностей выполнят условия сделки. 

«К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена», - подчеркнул Песков.
Ранее, президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если принципы участия в ней будут соблюдены всеми сторонами. 

Зерновая инициатива прекратила свое действие 18 июля. Россия уведомила о своем решении Турцию, Украину и ООН. 

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#Песков
#зерновая сделка
#Россия
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В Кремле прокомментировали расширение призывного возраста
Песков: В вопросе расширения призывного возраста необходимо ориентироваться на Минобороны РФ
25 июля 2023, 12:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объяснения по поводу расширения призывного возраста даны профильными ведомствами и ориентироваться нужно на них.
Спикер Кремля подчеркнул, что российское оборонное ведомство аргументировало свою точку зрения, относительно изменений в законодательстве о призыве на военную службу россиян.

Песков также заявил, что не может дать какие-либо комментарии по вопросу отмены первоначальной концепции соответствующего законопроекта. 

«Не буду давать комментарии, их должны давать компетентные ведомства», - заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, Госдума рассматривает вариант законопроекта, согласно которому, призывной возраст россиян будет установлен от 18 до 30 лет, тогда как ранее предполагалось поднять его до 21 года. 

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#Песков
#повышение призывного возраста
#Россия
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Матвиенко: Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях для безопасности
Матвиенко призвала госслужащих не использовать iPhone в служебных целях
25 июля 2023, 12:15

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях для национальной безопасности. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.
Прежде сообщалось, что сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple на работе. По мнению руководства ведомства, отказ от использования в служебной деятельности iPhone позволит обеспечить защиту данных. 

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#iPhone
#Матвиенко
#Госдума
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Крупный швейцарский банк перестанет обслуживать россиян
Швейцарский Julius Baer закрывает счета российских клиентов
25 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/ultramarine5

Швейцарский банк Julius Baer предупредил своих клиентов, проживающих в России, о закрытии их счетов до конца года, сообщает Forbes.
В кредитной организации объяснили свое решение ограничениями и санкционной политикой.

С 30 сентября 2023 года кредитные договоры перестанут исполняться. Кроме того, банк сообщил о введении дополнительных комиссий за услуги. Julius Baer направил соответствующую информацию ​своим клиентам и попросил закрыть ​счета в организации и перевести денежные средства в другие банки. 

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#банк
#санкции
#Россия
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В МИД РФ раскрыли, кто платит за атаки киевского режима на Крымский мост
Захарова: США, Британия и ЕС оплатят попытки Киева атаковать Крымский мост
25 июля 2023, 12:04

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост, в своем Telegram-канале.
«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», - прокомментировала ситуацию Захарова. Так она ответила на заявление главы Минобороны Украины Михаила Резника о том, что Крымский мост – законная цель Киева.  

Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту. По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика. 

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#Захарова
#Крымский мост
#Атаки Киева
#США
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Матвиенко: СФ поддержит расширение призывного возраста
Матвиенко полагает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
25 июля 2023, 11:33

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что сенаторы одобрят закон, предусматривающий повышение призывного возраста в РФ до 30 лет.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

Спикер Совфеда отметила, что для общественного резонанса, в связи с принятием закона о расширении призывного возраста, нет причин. По ее словам, служба, как прежде, составит один год. Матвиенко сообщила, что сенаторы голосуют за каждый проект по своему усмотрению и исходя из интересов региона, однако добавила, что если законопроект, который предполагает призывной возраст от 18 до 30 лет, будет принят Госдумой, то его поддержит Совет Федерации. 

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Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева

В России с 1 января 2024 года изменят призывной возраст
#Матвиенко
#призывной возраст
#поправки
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Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Матвиенко призвала расследовать гибель военкора РИА Новости Журавлева
25 июля 2023, 11:19

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева и призвала расследовать его убийство.
Она отметила, что нападение на российских журналистов, является подлым действием ВСУ. ​

Спикер Совфеда подчеркнула, что ответственность за смерть Журавлева лежит не только на киевском режиме, но и на Вашингтоне. Матвиенко ​указала на необходимость проведения реального расследования гибели ​российского военкора в зоне проведения специальной военной операции. 

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#Матвиенко
#журналисты
#убийство
#ВСУ
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В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно
25 июля 2023, 10:39

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

Замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил на саммите ООН по продовольственным системам в Риме, что переговоры по вопросу продления зерновой инициативы в данный момент не ведутся.
ТАСС пишет, что восстановление зерновой сделки, которая прекратилась после 17 июля, без участия Москвы невозможно.
 
«Моё мнение, что без России этого сделать нельзя», - заявил в Риме Сергей Вершинин.
Замминистра заметил, что то, как проходила реализация сделки в части вывоза зерна, большая часть из которого фуражное и кормовое, не имеет отношения к борьбе с голодом. И напомнил о том, что меморандум с ООН, предусматривающий содействие беспрепятственному вывозу российских продукции и удобрений, так и не начал работать.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.

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#зерно
#зерновая сделка
#Украина
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Шойгу посетит КНДР 25-27 июля
Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР
25 июля 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне, об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что Шойгу посетит КНДР совместно с делегацией по приглашению республики. В рамках визита, представители ведомства обсудят с северокорейскими коллегами укрепление военных связей и дальнейшее сотрудничество между государствами. 

Глава Минобороны РФ и российская делегация также примут участие в торжестве, приуроченному к дню победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. 

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#Минобороны
#Шойгу
#КНДР
#делегация
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Подмосковье ищет медработников