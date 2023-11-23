Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для Европы

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Россия не представляет угрозы для Европы, однако Европа представляет угрозу для России, так как состоит в НАТО и двигается всей мощью к границам РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
По его словам, Россия не является угрозой для Европы, а как раз наоборот.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).
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«И Европа, будучи подконтрольным США континентом - я имею в ввиду ЕС - именно они участвуют в НАТО, которое двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Именно это представляет для нас угрозу и именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас», - считает Песков.
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Элина Позднякова