Песков заявил, что Россия останется гарантом безопасности Армении

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отдалении России от региона Южного Кавказа.
По словам Пескова Россия не может и не хочет покидать регион Южного Кавказа, так как является его неотъемлемой частью.
По словам пресс-секретаря Путина, на территории России проживает большее количество армян, чем в самой Армении. Эти люди вносят вклад в развитие государства. Поэтому Россия продолжит помогать Армении в районе Южного Кавказа, а, в частности, в Нагорном Карабахе, чтобы стабилизировать обстановку в этом месте.
Кроме того, Песков заявил, что залогом успеха является следование тем трёхсторонним договорённостям, которые были заключены в 2020 году.
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По словам пресс-секретаря Путина, на территории России проживает большее количество армян, чем в самой Армении. Эти люди вносят вклад в развитие государства. Поэтому Россия продолжит помогать Армении в районе Южного Кавказа, а, в частности, в Нагорном Карабахе, чтобы стабилизировать обстановку в этом месте.
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Анастасия Чинкова