Песков заявил, что Россия следит за действиями США

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Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы - и Америка, и Россия - являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем» , - так Песков прокомментировал испытания на ядерном полигоне в Неваде, которые провели США.
18 октября Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он также отметил, что РФ отзывает ДВЗЯИ по причине обеспечения безопасности страны.
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