Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются вмешательством извне

Фото: сайт Кремля
Беспорядки в махачкалинском аэропорту в Дагестане являются вмешательством извне.
Об этом 30 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане, в том числе от главы региона Сергея Меликова и ФСБ.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в махачкалинском аэропорту поехать в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Туда прибыл рейс из Тель-Авива. По предварительной информации, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля.
Читайте также:
Меликов предлагает задержанным в аэропорту Махачкалы поехать на СВО
Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту
Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
«Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа. Легко провоцировать людей», —ответил Песков на соответствующий вопрос от корреспондентов.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в махачкалинском аэропорту поехать в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Туда прибыл рейс из Тель-Авива. По предварительной информации, участники беспорядков искали прилетевших граждан Израиля.
Читайте также:
Меликов предлагает задержанным в аэропорту Махачкалы поехать на СВО
Меликов рассказал, из какой страны оперировали беспорядками в аэропорту
Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в аэропорту Махачкалы
Мария Фирсова