Песков заявил, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности РФ.
Он также сообщил, что экономическая ситуация в России лучше, чем можно было бы спрогнозировать. Об этом он заявил в ходе брифинга.
По словам спикера Кремля, угроза финансовой стабильности отсутствует. Отвечая на вопрос журналистов о курсе рубля, он заявил, что «такое бывает» и никаких угроз экономике нет.
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По словам спикера Кремля, угроза финансовой стабильности отсутствует. Отвечая на вопрос журналистов о курсе рубля, он заявил, что «такое бывает» и никаких угроз экономике нет.
«Что касается курса валюты - такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», - заключил Песков.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова