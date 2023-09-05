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Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи

05 сентября 2023, 13:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина была осуществлена с целью сверки часов, так как у стран богат комплекс двусторонних отношений. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

По словам спикера Кремля, лидеры стран поделились друг с другом мнениями, относительно региональных и мировых проблем.

Песков отметил, что стоящие перед переговорами цели были достигнуты. Он также добавил, что фиксации каких-либо договоренностей не было и о письменных документов по итогам встречи не сообщается, однако, переговоры были конструктивными и плодотворными.

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#россия
#киев
#песков
#переговоры
#турция
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Песков заявил, что Россия останется гарантом безопасности Армении
05 сентября 2023, 13:29

Фото: iStock/irgit

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отдалении России от региона Южного Кавказа.
По словам Пескова Россия не может и не хочет покидать регион Южного Кавказа, так как является его неотъемлемой частью.

По словам пресс-секретаря Путина, на территории России проживает большее количество армян, чем в самой Армении. Эти люди вносят вклад в развитие государства. Поэтому Россия продолжит помогать Армении в районе Южного Кавказа, а, в частности, в Нагорном Карабахе, чтобы стабилизировать обстановку в этом месте.

Кроме того, Песков заявил, что залогом успеха является следование тем трёхсторонним договорённостям, которые были заключены в 2020 году.

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#дмитрий песков
#армения
#россия
#соглашения
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Индия намерена сменить название
The Economic Times: Индия намерена сменить название на Бхарат
05 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/NatanaelGinting

Индийское правительство намерено вернуть Индии название Бхарат, об этом пишет издание The Economic Times.
Рассмотреть резолюцию предлагается на специальной сессии парламента, проведение которой запланировано с 18 по 22 сентября.  

Депутат верхней палаты индийского парламента заявил, что наименование страны, которое она носит в настоящее время должно быть вычеркнуто из Конституции. По его словам, Индия - древнейшее название страны, которое является символом рабства. Прежде, страна носила название Бхарат, но была переименована британцами. 

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#индия
#страны
#депутат
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Песков отказался комментировать расследование в отношении Суровикина
05 сентября 2023, 13:09

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистки издания France-Press о расследовании в отношении генерала Сергея Суровикина.
Днём ранее отказался от комментариев по этой теме и министр обороны России Сергей Шойгу. Его спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина после проведения пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи 4 сентября.

Газета The New York Times ранее заявляла, что генерал Суровикин знал о мятеже, который готовит ЧВК «Вагнер», и помогал в его организации. Кроме того, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Однако официального подтверждения данной информации не последовало.

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» местоположение генерала Суровикина было неизвестно в течение двух месяцев. Однако 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой видно, что генерал вместе с женой идёт по одной из улиц Москвы.

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#дмитрий песков
#сергей шойгу
#ксения собчак
#вагнер
#минобороны
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Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек
05 сентября 2023, 12:10

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Об этом он рассказал в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, при осуществлении так называемого наступления, ВСУ лишаются не только личного состава, но и западной техники.  

С начала контрнаступления, украинские подразделения потеряли около 7,6 тысяч единиц вооружения. Он также отметил, что киевские власти, пытаясь скрыть провалы в наступлении, наносят удары по гражданским объектам на российской территории.  

Шойгу отметил грамотные действия российских бойцов и подчеркнул, что благодаря им за месяц удалось уничтожить значительное количество техники противника, направленной западными союзниками Украины. 

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#мо
#всу
#вооружения
#шойгу
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Шойгу оценил успехи при контрнаступлении ВСУ
Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из трех направлений контрнаступления
05 сентября 2023, 11:57

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца так называемого контрнаступления. Об этом он сообщил на селекторном совещании в Минобороны России.
По словам главы оборонного ведомства, Украина проводит контрнаступление на протяжении трех месяцев, несмотря на колоссальные потери.  

Ни на одном из направлений, которые ВСУ обозначили целями, они не достигли успехов. По его словам, украинские власти компенсируют провалы на поле боя ударами по гражданским объектам сраны. Шойгу отметил, что российские военнослужащие продолжают вести активные боевые действия на всей линии фронта. 
  
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#мо
#украина
#всу
#шойгу
#контрнаступление
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Экс-разведчик США Риттер: США надеются, что Россия простит их «грехи» в случае победы
05 сентября 2023, 11:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то США придётся надеяться на прощение. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он заявил, что США совершали «огромные грехи» по отношению к России, но они надеются, что российские власти смогут простить их и возобновить полноценное сотрудничество.

Эксперт уточнил, что Россия одержит победу, но будет не такой мстительной, как США.

Ранее экс-помощник Пентагона при Буше Дуглас Маккиннон заявил, что Запад обостряет конфликт на Украине, не обращая внимания на потери. По его словам, те, кто простроил эту стратегию борьбы «до последнего украинца» не отойдут от своего плана.

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#сша
#россия
#украина
#победа
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В Германии назвали причину увольнения главы Минобороны Украины
Spiegel: Решение об отставке Резникова приняли из-за коррупционных скандалов
05 сентября 2023, 11:32

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова из-за коррупционных скандалов. Об этом пишет издание Spiegel.
Автор статьи заявил, что коррупционные скандалы, связанные с руководством ВСУ привели к отставке главы министра обороны Украины.  

Журналист напомнил, что оборонное ведомство Украины неоправданно завышало цены на экипировку для солдат и продовольствие. Обозреватель также отметил, что военный бюджет в стране сильно расширится, что привело к еще большему росту коррупции. Огласка беспорядков в министерстве послужило причиной отставки главы ведомства в разгар военный действий, отметил автор статьи.  

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#журналист
#бюджет
#продовольствие
#сми
#всу
#зеленский
#солдат
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AT: Зеленский призвал Европу вернуть на Украину мужчин призывного возраста
05 сентября 2023, 10:41

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководствам европейских стран с просьбой вернуть на родину украинцев призывного возраста. Об этом пишет Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», — говорится в статье.

Автор также утверждает, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным и уже близится к своему завершению. Брайен уверен, что министра обороны Алексея Резникова сняли с должности именно з-за этого. Теперь вину за провал украинских военных можно возложить на него.

При этом он подчеркнул, что западная пресса занимается открытой пропагандой, говоря об успешности украинского контрнаступления, утверждая, что ВСУ смогли прорвать первую линию российской обороны. Автор заявил, что это не правда, а ВСУ понесли огромные потери.

Напомним, накануне стало известно, что Польша уже начала выдавать украинских мужчин-беженцев призывного возраста.

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#страны
#польша
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#всу
#контрнаступление
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ЕС решил «воспользоваться» отсутствием Путина и Цзиньпина на G20
Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина на саммите G20
05 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/ffikretow

ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы оказать давление на африканские страны и усилить влияние на континенте. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Авторы статьи заявили, что по словам источников, знакомых с ходом подготовки к саммиту, ЕС планирует установить контакт со странами «Глобального юга».

Несмотря на сложные отношения с Африкой и последствия колониализма, ЕС намерен продемонстрировав изменение подхода к африканским странам. На полях саммита, где будут отсутствовать российская и китайская стороны, ЕС сможет воспользоваться моментов для переговоров с Африкой, пишет издание. 

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