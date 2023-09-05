Песков заявил о достижении Путиным и Эрдоганом цели встречи в Сочи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина была осуществлена с целью сверки часов, так как у стран богат комплекс двусторонних отношений. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Песков отметил, что стоящие перед переговорами цели были достигнуты. Он также добавил, что фиксации каких-либо договоренностей не было и о письменных документов по итогам встречи не сообщается, однако, переговоры были конструктивными и плодотворными.
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Анастасия Крестьянова