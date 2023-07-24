Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется.
Он также отметил, что все дроны, которые были направлены для нанесения ударов, перехвачены и уничтожены.
По словам спикера Кремля, в связи с участившимися атаками дронов, все службы, которые обеспечивают безопасность Крыма, перешли в усиленный режим работы. Ответом на атаки украинской стороны, станет продолжение СВО и достижение ее целей, подчеркнул Песков.
Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки БПЛА объектов полуострова Крым. Средствами РЭБ и системами ПВО все дроны были перехвачены и уничтожены.
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По словам спикера Кремля, в связи с участившимися атаками дронов, все службы, которые обеспечивают безопасность Крыма, перешли в усиленный режим работы. Ответом на атаки украинской стороны, станет продолжение СВО и достижение ее целей, подчеркнул Песков.
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Анастасия Крестьянова