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Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

Песков: Опасность атак на Крымский мост сохраняется
24 июля 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется.
Он также отметил, что все дроны, которые были направлены для нанесения ударов, перехвачены и уничтожены.

По словам спикера Кремля, в связи с участившимися атаками дронов, все службы, которые обеспечивают безопасность Крыма, перешли в усиленный режим работы. Ответом на атаки украинской стороны, станет продолжение СВО и достижение ее целей, подчеркнул Песков.


Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки БПЛА объектов полуострова Крым. Средствами РЭБ и системами ПВО все дроны были перехвачены и уничтожены.

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#Песков
#атака
#Крымский мост
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Песков исключил возможность попадания российских ракет в собор в Одессе
Песков назвал «абсолютной неправдой» заявления о попадании ВС РФ по собору в Одессе
24 июля 2023, 12:35

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России в том, что ВС РФ нанесли удар по храму в Одессе, ​являются абсолютной неправдой.
Он пояснил, что речь идет об украинских антиракетах, которые накануне попали в собор в Одессе. Спикер Кремля подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят удары по храмам, а также по иным объектам социальной инфраструктуры. 

Песков отметил, что подобные обвинения российская сторона не принимает и заявления Украины являются абсолютной неправдой. 

О том, что ВС РФ, якобы, нанесли удар по культурным объектам и храму в Одессе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметив при этом, что указанная инфраструктура находится под охраной ЮНЕСКО.

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#Песков
#Крым
#атака БПЛА
#Одесса
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США выделят 500 тыс. долларов на восстановление системы образования Украины
24 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/William_Potter

США собираются выделить 500 тыс. долларов для поддержки проектов по восстановлению образовательной системы Украины. Об этом сообщает RT.
В Посольстве США уточнили, что программы направлены на подготовку преподавателей, проведение различных мероприятий, а также на сплочённость граждан и повышение психологической устойчивости педагогов и обучающихся.

Также рассматривается возможность сотрудничества американских и украинских специалистов.

Всего будет выделено 500 тыс. долларов, на реализацию проектов уйдет не более года.

При этом, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в беседе с RT, что США, на самом деле, преследуют негативные для Украины цели.

«США выделяют гранты якобы на развитие образования, науки, на просветительскую деятельность, но эти денежные средства идут исключительно на продвижение американских ценностей и формирование отношения к Америке как к сверхдержаве. Разумеется, будут продвигаться антироссийские нарративы. То, чем известны и нынешние системы украинского образования, в которых с детского сада уже насаждают ненависть к русским», — заявил эксперт.

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#поддержка
#проект
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МИД Китая призвал к соблюдению гуманитарного права после обстрела российских военкоров
МИД КНР призвал обеспечить безопасность журналистов на Украине
24 июля 2023, 11:28

Фото: iStock/Sky_Blue

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала обстрел украинскими боевиками российских военкоров в Запорожье.
Она напомнила, что Пекин неоднократно предупреждал о возможном возникновении гуманитарных проблем при поставке Украине боеприпасов. Об этом Мао Нин сообщила в ходе брифинга. 

Представитель китайского внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что сторонам конфликта необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права, к чему призывает Пекин. Она отметила, что нельзя допускать угрозу безопасности мирных жителей, включая журналистов. 

Мао Нин призвала к переговорам и назвала диалог единственным вариантом прекращения конфликта. 

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#Китай
#журналисты
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США выделят средства на проект подготовки учителей в Грузии
24 июля 2023, 11:16

Фото: iStock/Drazen Zigic

Госдеп США собирается профинансировать проект подготовки учителей в Грузии. Об этом сообщает RT.
Представители Госдепа США активно ищут государственные организации или высшие учебные заведения, которые готовы реализовать проект «Учителя будущего» в Грузии.

В документе сообщается, что программа направлена на повышение качества начального и среднего образования в стране. В рамках проекта будут подготовлены молодые учителя, а уже работающие смогут повысить свою квалификацию.

На занятиях пройдёт обсуждение разработок учебных планов, современных методов обучения, оценки учеников и т.д.

Также RT уточняет, что некоторые грузинские учителя смогут посетить США, а американские спикеры, в свою очередь, приедут в Грузию и проведут тренинги и консультации.

В Госдепе добавили, что на реализацию проекта будет выделено 200 тыс. долларов.

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#США
#Грузия
#образование
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Депутат ГД Фёдоров предложил отдельно рассматривать каждую льготу налогоплательщика
24 июля 2023, 11:00

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложением рассматривать каждую льготу собственника земельного участка при начислении налога. Об этом сообщает RT.
Депутат уточнил, что в настоящее время 600 кв. м участка освобождаются от налогообложения для граждан, имеющих льготы. К ним, например, относятся герои СССР и РФ, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий и др.

При этом, при начислении налога не учитывается количество льгот. Так, инвалид имеет такие же льготные условия при начислении земельного налога, как другой инвалид, при этом являющийся героем СССР.

Парламентарий предложил отдельно рассматривать каждую льготу и индивидуально определять сумму земельного налога, уточняет RT.

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#НДС
#льготы
#Госдума
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Депутат Шеремет предсказал, сколько времени осталось киевским властям
Шеремет: Нынешний киевский режим не доживет до следующего лета
24 июля 2023, 10:39

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет разрушил надежды киевского режима о вступлении в Североатлантический альянс на следующий год, в интервью «РИА Новости».
«До лета следующего года нынешний киевский режим, который целиком держится на коррупционных схемах американцев, не дотянет. Им стоит думать о том, как сохранить свои жалкие жизни и капитулировать», - прокомментировал ситуацию Шеремет.  

Депутат также назвал заявление Алексея Резникова о том, что Киев вступит в НАТО к 75-летней годовщине альянса «бредом сивой кобылы».
 
По мнению Шеремета, подобные высказывания властей Киева связаны с проседанием ситуации на фронте и провальным контрнаступлением.  

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#Шеремет
#Киев
#НАТО
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Handelsblatt: Украина заправляет свои танки топливом из российской нефти
24 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Украина использует для танков ВСУ дизельное топливо, сделанное в Венгрии и Турции из российской нефти. Об этом сообщает Handelsblatt.
По данным украинской таможни, за последние шесть месяцев Украина стала закупать в два раза больше нефти у венгерской компании MOL, которая имеет особое разрешение на использование российской нефти. Также увеличились поставки от турецких нефтеперерабатывающих предприятий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что большая часть российской нефти поставляется именно им, поэтому необходимо сохранять сотрудничество с Россией. Также он добавил, что военная техника ВСУ использует в качестве топлива именно эту нефть, поскольку у компании MOL имеются большие запасы.

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#нефть
#Украина
#Венгрия
#Турция
#Россия
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Владивосток с рабочим визитом
24 июля 2023, 08:47

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 24 июля, прибыл во Владивосток. Со столицы Приморья начнется пятидневная поездка главы российского правительства по городам Сибири и Дальнего Востока.
Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений». На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский премьер проведет встречу с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф», сообщает «ФедералПресс». Также запланированы встречи с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В качестве главы правительства России Мишустин посещает Владивосток впервые.

В последующие дни, с 25 по 27 июля, Михаил Мишустин посетит Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Норильск. Здесь премьер-министр посетит различные предприятия, проведет совещание по вопросам развития туризма и индустрии гостеприимства в России, а также продолжит встречи с главами регионов.

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#владивосток
#сибирь
#дальний восток
#встреча
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Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – это акт международного терроризма
24 июля 2023, 08:38

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку беспилотников на Москву, в интервью для RTVI.
Напомним, утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.  

«Акт международного терроризма», - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД. 

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву кассетные боеприпасы.

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#Захарова
#Атака БПЛА
#Терроризм
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