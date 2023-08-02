Песков заявил о возможности возвращения к зерновой сделке после выполнения условий России

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил готовность Москвы к немедленному возобновлению зерновой сделки, при условии соблюдения российских требований. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков, отвечая на вопрос о возможности изменения ситуации и готовности российских властей к возобновлению переговоров по зерновой сделке, подчеркнул, что Москва готова к немедленному возвращению к этому вопросу, но только после выполнения условий, предъявляемых Россией.
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Артем Кузьмин