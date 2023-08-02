Песков заявил о возможности возвращения к зерновой сделке после выполнения условий России

По новым обвинениям в деле о вмешательстве в выборы 2020 года, бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более 50 лет заключения. Однако, даже в случае его осуждения, Секретная служба продолжит обеспечивать его безопасность, как предусмотрено американским законодательством.