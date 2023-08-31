Песков заявил о значительной роли в истории президента СССР Горбачева

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Михаил Горбачев оставил значительный след в истории стороны и ее становлении. Он также добавил, что нынешний глава государства Владимир Путин поддерживал с ним отношения.
Об этом спикер Кремля сообщил в ходе брифинга с журналистами.
На вопрос корреспондентов об отношении правительства к первому президенту СССР, Песков ответил, что Горбачев оставил след в истории страны и назвал его значительным.
Ранее, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал информацию об исключении из ЕГЭ произведений классиков. Он заявил, что об этом подробнее могут рассказать специалиств из сферы образования.
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На вопрос корреспондентов об отношении правительства к первому президенту СССР, Песков ответил, что Горбачев оставил след в истории страны и назвал его значительным.
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Анастасия Крестьянова