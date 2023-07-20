Песков заявил об агрессии со стороны Варшавы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переброска ВС Польши к границам с Белоруссией является поводом для повышенного внимания.
Ранее Песков заявил, что для России важно достигнуть целей, которые были поставлены еще перед началом специальной военной операции. Пресс-секретарь главы РФ также подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, однако, в настоящий момент не видит перспектив для них.
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