Песков заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза расширения палестино-израильского конфликта сохраняется. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что на данный момент Путин не выступал с мирной инициативой по палестино-израильскому конфликту. Он также добавил, что такие инициативы должны быть проработаны.
Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не остановится в ходе палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не будет уничтожен весь военный и управленческий потенциал движения ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит потенциал ХАМАС
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет
ХАМАС называет заложников «гостями Газы»
Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не остановится в ходе палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не будет уничтожен весь военный и управленческий потенциал движения ХАМАС.
Читайте также:
Нетаньяху — Путину: Израиль не остановится, пока не уничтожит потенциал ХАМАС
Песков заявил, что конкурентов в России у Путина нет
ХАМАС называет заложников «гостями Газы»
Екатерина Коршунова