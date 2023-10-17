Песков заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе. Об этом Путин сообщил на встрече с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, которая прошла на полях III Международного форума «Один пояс, один путь».