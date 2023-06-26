Песков: Заявления Путина, без преувеличения, определят судьбу России

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь Президента РФ: Заявления Путина, без преувеличения, определят судьбу России
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер в рамках своего обращения сделает ряд важных заявлений, которые, без преувеличения, определят судьбу России.
Накануне, спикер Кремля анонсировал обращение Президента, которое запланировано на вечер, 26 июня.
Позже Дмитрий Песков назвал слова о «судьбоносном» обращении Путина фейком.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ближайшее время выступит Президент Белоруссии Лукашенко.
Накануне, спикер Кремля анонсировал обращение Президента, которое запланировано на вечер, 26 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ближайшее время выступит Президент Белоруссии Лукашенко.
Анастасия Крестьянова