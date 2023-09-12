Песков: Зерновая сделка находится «на стопе»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по состоянию на сегодняшний день зерновая сделка находится «на стопе», а движений по ее возобновлению пока нет.
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Элина Позднякова