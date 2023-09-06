Пескова насторожили предстоящие учения Армении и США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планируемое проведение учений Армении и США вызывает настороженность в России.
Песков, комментируя это сообщение, заявил, что такие намерения Армении и США вызывают ряд опасений у России, тем более, учитывая нынешнюю ситуацию. В связи с этим, будет проводится постоянное наблюдение за процессом проведения этих учений, а также будут постоянно анализироваться все поступающие новости.
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Анастасия Чинкова