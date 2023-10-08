Певица Глюк'oza застряла с семьей в израильском бомбоубежище

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Российская певица Глюк'oza (настоящее имя Наталья Ионова) приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Как только она с семьей добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев согнали вниз, в бомбоубежище.
Покинуть Израиль и вернуться в Москву Наталья Ионова и ее семья пока не могут. Хотя аэропорт и работает, но авиакомпании вправе сами отменять воздушные перелеты своих самолетов, что большинство из них и делают, опасаясь за безопасность пассажиров и пилотов. Ранее Росавиация ввела ограничения на ночные перелеты из России в Израиль вплоть до особых распоряжений.
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