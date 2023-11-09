Украинцы угрожают Потапу и Насте из-за вечеринки с россиянами

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Украинские певцы Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских подверглись критике из-за видео с их отдыха в Дубае. Об этом пишет «Стархит».
По данным издания, украинские фанаты возмутились, что в компании дуэта оказалась жена солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарья. После чего на страницу Потапа обрушилась волна негатива с множеством угроз и требованием не возвращаться на Украину. Среди недовольных его поступком оказалась и певица Анастасия Приходько.
Кроме того, комментаторы пишут, что у Потапенко не должно быть возможности выезжать за пределы страны по артистической визе по личным делам.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева тайно записала альбом в России. Позже политолог Александр Ведруссов заявил, что посещение концертов певицы Аллы Пугачёвой в сложившейся ситуации для россиян является своеобразным оскорблением.
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