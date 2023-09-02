Пискарёв назвал слова председателя ЕС о выборах в новых регионах России вмешательством в дела РФ

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Слова представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано о выборах в новых регионах России являются вмешательством во внутренние дела государства и давление на его граждан. С таким заявлением выступил в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России её председатель Василий Пискарёв.
Ранее Стано заявил, что за проведение выборов в новых регионах России их организаторы будут привлечены к ответственности, поскольку такие действия властей нарушают международное право.
Однако Пискарёв заявил, что выборы пройдут на всей территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации. А заявление Стано является ни чем иным, как вмешательством в дела иного государства.
Кроме того, председатель Комиссии Госдумы призвал привлечь в ответственности не российских властей, а тех представителей стран НАТО, которые снабжают Украину вооружением. Поскольку именно этим оружием ВСУ ежедневно обстреливают территории, которые пытается «защитить» Петер Стано.
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Однако Пискарёв заявил, что выборы пройдут на всей территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации. А заявление Стано является ни чем иным, как вмешательством в дела иного государства.
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Анастасия Чинкова