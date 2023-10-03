Писториус разгневался на немца за слова о России

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Министр обороны Германии Борис Писториус пришел в ярость, когда его спросили о предотвращении украинского конфликта, трансляция брифинга велась на официальном сайте правительства ФРГ.
3 октября Борис Писториус провел разговор с гражданами Германии, в ходе которого он отвечал на вопросы немцев.
Последний мужчина задал главе МО вопрос о конфликте на Украине. Он напомнил, что прямо перед началом специальной военной операции президент России Владимир Путин предлагал мирные переговоры, однако, его предложение было неоднократно отвергнуто. Граждан Германии спросил Писториуса, почему Олаф Шольц не пошел на соглашение с Путиным, в попытке предотвратить катастрофу. Однако, в этот момент ведущая вырвала у мужчины микрофон, заявив, что время встречи заканчивается.
После этого зал заполнил гул аплодисментов.
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Последний мужчина задал главе МО вопрос о конфликте на Украине. Он напомнил, что прямо перед началом специальной военной операции президент России Владимир Путин предлагал мирные переговоры, однако, его предложение было неоднократно отвергнуто. Граждан Германии спросил Писториуса, почему Олаф Шольц не пошел на соглашение с Путиным, в попытке предотвратить катастрофу. Однако, в этот момент ведущая вырвала у мужчины микрофон, заявив, что время встречи заканчивается.
«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», - заорал Писториус в ответ.
После этого зал заполнил гул аплодисментов.
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Евгения Парфентьева