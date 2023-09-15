Писториус сделал Украине намек о возможности разрешения конфликта

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Глава министерства обороны Германии Борис Писториус аккуратно намекнул, как можно разрешить конфликт на Украине, во время выступления на конференции в Мюнстере.
Писториус выступил на конференции в честь завершению Тридцатилетней войны и напомнил о Вестфальском мирном соглашении, которое смогло положить конец горю и кровопролитию.
Он также напомнил, что тогда сторонам конфликта пришлось пойти на территориальные уступки, чтобы достигнуть мира.
По мнению Писториуса, так можно разрешить конфликт и сейчас, однако, министр подчеркнул, что переговоры смогут начаться только тогда, когда этого захочет Украина.
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«Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения», - рассказал Писториус.
По мнению Писториуса, так можно разрешить конфликт и сейчас, однако, министр подчеркнул, что переговоры смогут начаться только тогда, когда этого захочет Украина.
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Евгения Парфентьева