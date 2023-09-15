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«Пытаются учить, а сами не умеют»: Путин высказался о США

Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку
15 сентября 2023, 12:38
Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко ответил на вопрос журналиста о том, что Украина и США когда-нибудь «станцуют танго».
Глава РФ заявил, что Америка сама не умеет танцевать, они сами только с помощью оружия и угроз действуют, и при этом еще учат других. По словам президента, США сами всегда решают вопросы силой: санкциями, финансовыми ограничениями и угрозами применения военных сил.

Путин также заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной и просит открыто говорить об этом. Кроме того, глава РФ посоветовал Украине не «забывать про гопак», чтобы не плясать под чужую дудку.


Ранее на встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко, президент Белоруссии выдвинул предложение о сотрудничестве Москвы, Минска и Пхеньяна «на троих».


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#лукашенко
#рф
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Лукашенко предложил Путину сотрудничество с Белоруссией и КНДР «на троих»
15 сентября 2023, 12:22

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Москва, Минск и Пхеньян могли бы задуматься о «сотрудничестве на троих».

«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве на троих: Северная Корея, Россия — и кусочек для Белоруссии найдётся», — высказался лидер Белоруссии . 
 Александр Лукашенко также добавил, что наблюдал за последними рабочими днями Владимира Путина и ему было видеть их с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. 

Президент Белоруссии также обратил внимание на повышенный интерес Северной Корее к России. 

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#президент
#лидер
#александр лукашенко
#кндр
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Встреча Лукашенко и Путина началась в Сочи
15 сентября 2023, 11:44

Фото: сайт Кремля

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко началась в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал BELTA.
По предварительным данным, на переговорах будут обсуждаться вопросы импортозамещения и международной повестки.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября. Песков отметил, что Путин и Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.

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#белоруссия
#дмитрий песков
#лукашенко
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Лавров: вокруг темы российско-украинских переговоров возникает заговор
15 сентября 2023, 11:20

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вокруг темы переговоров России и Украины возникает заговор. Об этом Лавров сообщил в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.
Лавров отметил, что все чаще совершаются попытки поставить все «с ног на голову через псевдодипломатию». По его мнению, за последнее время было заявлено достаточно большое число гуманитарных, посреднических инициатив.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники. Глава государства также напомнил о войне, которая была начата против мирных граждан Донбасса.

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#владимир путин
#президент
#данные
#лавров
#рф
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МИД Китая заявил, что не знает о ситуации с исчезновением министра обороны
15 сентября 2023, 11:12

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин не сдала давать комментарий на тему якобы пропажи главы Министерства обороны КНР Ли Шанфу.
Журналисты на пятничном брифинге задали вопрос, находится ли,  Шанфу находится под следствием.

«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — заявила Мао Нин.
Последнее время, около двух недель, министр обороны КНР не появлялся на публике и отказался от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама. Издание  Financial Times сообщило, что Ли Шанфу отстранен от обязанностей и находится под следствием. Издание ссылается на данные разведки США. 

На сегодняшний день, 15 сентября, на официальном сайте правительства КНР указано, что и Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.

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#мид
#минобороны
#китай
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Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца 2023 года
15 сентября 2023, 10:50

Фото: сайт Кремля

До конца 2023 года Военно-морской флот России пополнится на 12 кораблей, среди которых будут надводные и подводные. Об этом он рассказал в рамках совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ по итогам своего визита на заводы «Прогресс» и «Звезда» в Приморском крае.
«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск», - уточнил Шойгу.

Он также добавил, что за последние 10 лет более 50 кораблей поступило в Военно-морской флот России.

Министр обороны также заявил, что совершенствование Военно-морского флота РФ позволяет защищать интересы государства и достойным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.

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#лодка
#флот
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#шойгу
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«Аль-Каида»* пригрозила атаками против шведских и французских ведомств
Figaro: «Аль-Каида»* пригрозила атаковать шведские и французские ведомства
15 сентября 2023, 10:49

Фото: iStock/zabelin

Террористическая группировка «Аль-Каида»* пригрозила атаками против ведомств Франции и Швеции. Об этом сообщает газета Figaro.
По информации издания, угрозы были сделаны из-за недавних акций по сожжению Корана в Швеции. Сообщается, что эксперт аналитического центра, который специализируется на терроризме, заявил, что запрет во Франции ношения мусульманской одежды в школах может служить фактором, увеличивающим на риск террористической угрозы.

В материале газеты также напомнили, что «Аль-Каида* на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

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#теракт
#запрет
#политолог
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Шойгу: совершенствование ВМФ позволит защитить геополитические интересы России
15 сентября 2023, 10:37

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что совершенствование Военно-морского флота РФ позволяет защищать интересы государства. Об этом Шойгу сообщил на совещании по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.
Шойгу добавил, что совершенствование ВМФ позволяет достойным образом реагировать на новые вызовы и угрозы.

Напомним, министр обороны РФ заявил, что вооруженные силы РФ продолжают уничтожение боевой техники и личного состава ВСУ, пытающихся вести контрнаступление. Шойгу также заявил, что выбивание техники противника является первостепенной задачей. Глава минобороны также уверил, что у России нет никаких вариантов, кроме победы на Украине.

Ранее Шойгу дал руководству завода «Прогресс» указание совершенствовать боевые возможности вертолетов Ка-52М. 

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#вооружённые силы рф
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#минобороны
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Патрушев назвал Европу американским вассалом
Патрушев: Европе надо потрудиться ради геополитической самостоятельности
15 сентября 2023, 10:22

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинский конфликт был организован США и Великобританией, в том числе, чтобы ослабить Европу. Об этом Патрушев написал в статье в российском журнале «Разведчик».
Патрушев отметил, что нынешнему вассалу Вашингтона предстоит серьезно потрудиться, чтобы получить геополитическую самостоятельность. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Европа все больше угрожает американской гегемонии.

По словам Патрушева, в скором времени США придется смириться с ролью «одного из полюсов многополярного мира».

Напомним, ранее Патрушев заявил о масштабной операции коллективного Запада по ликвидации российской государственности. Политик убежден, что ЕС и США пытаются разрушить российские духовные и семейные ценности, а также внести раскол в общество по национальному, расовому и религиозному признаку.

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#рф
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Чехия предупредила об опасных последствиях принуждения Киева к переговорам
Глава МИД Чехии: Украина ощутит себя преданной при давлении по мирным переговорам
15 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Konoplytska

В случае оказания давления на Киев по проведению мирных переговоров с Россией, Украина почувствует себя преданной, а «российский империализм» продолжится. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский, передает Bloomberg.
«Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, — Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», — сказал Липавский.

При этом он подчеркнул, что Прага желает положить конец способности России расширяться в Восточной Европе, а не просто отложить конфликт на время.

 По его словам, уже удалось добиться диалога по «формуле мира», представленной президентом Украины Владимиром Зеленским, с теми государствами, которые ранее держались в стороне. Среди них Китай, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия, заключил Липавский.

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