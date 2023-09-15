«Пытаются учить, а сами не умеют»: Путин высказался о США

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с белорусским лидером Александром Лукашенко ответил на вопрос журналиста о том, что Украина и США когда-нибудь «станцуют танго».
Глава РФ заявил, что Америка сама не умеет танцевать, они сами только с помощью оружия и угроз действуют, и при этом еще учат других. По словам президента, США сами всегда решают вопросы силой: санкциями, финансовыми ограничениями и угрозами применения военных сил.
Путин также заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной и просит открыто говорить об этом. Кроме того, глава РФ посоветовал Украине не «забывать про гопак», чтобы не плясать под чужую дудку.
Ранее на встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко, президент Белоруссии выдвинул предложение о сотрудничестве Москвы, Минска и Пхеньяна «на троих».
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Путин также заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной и просит открыто говорить об этом. Кроме того, глава РФ посоветовал Украине не «забывать про гопак», чтобы не плясать под чужую дудку.
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Алина Юрчак