Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин, уже давно сделавший ставку на нарастающую усталость Запада от помощи Украине, сейчас наблюдает, как его план воплощается в жизнь. Об этом сообщает Business Insider.
Экс-директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что появляется все больше признаков правоты российского лидера. Биб пояснил, что в Киеве не справляются с призывом в армию, украинская экономика падает, союзники перестают в полном объеме оказывать поддержку.
В материале сообщается, что ставка на усталость Запада сработала. Автор статьи подчеркнул, что в Словакии не поддерживают военную помощь Украине, в Палате представителей США также выступили против этого.
Отмечается, что даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что финансовой и военной помощи Киеву без участия Вашингтона будет недостаточно.
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В материале сообщается, что ставка на усталость Запада сработала. Автор статьи подчеркнул, что в Словакии не поддерживают военную помощь Украине, в Палате представителей США также выступили против этого.
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Екатерина Коршунова