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Племяннику Кадырова Хамзату присвоили звание Героя Чеченской республики

09 ноября 2023, 19:40
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Племяннику главы Чечни Хамзату Кадырову присвоили звание «Героя Чеченской Республики». Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Рамзан Кадыров вручил своему племяннику и по совместительству советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову награду.

Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.


Кроме того, министр отметил, что Хамзат Кадыров смог зарекомендовать себя высококласным политиком, поскольку у него имеется большой опыт работы в различных направлениях.

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#чечня
#награда
#рамзан кадыров
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«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС
HonestReporting: Reuters, NYT, AP и CNN могли знать о нападении ХАМАС заранее
09 ноября 2023, 19:27

Фото: istock / bwb-studio

Журналисты некоторых мировых СМИ могли заранее быть в курсе нападения ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные утром 7 октября. К такому мнению пришла произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.

«Что они делали там так рано, в обычное тихое субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАС? Одобряли ли респектабельные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с проникшими террористами?», — сказано в материале.
Издание отмечает, что присутствие корреспондентов, которые работают с Reuters, Associated Press (AP), The New York Times (NYT) и CNN на территории нарушенной границы Израиля вызывает серьезные этические вопросы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для перемирия Израиля и Палестины в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#журналисты
#сми
#министр
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Глава ЛНР Пасечник назначил нового главу Луганска
Пасечник назначил Яну Пащенко врио Луганска
09 ноября 2023, 19:20

Фото: iStock/Roman Samokhin

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Яну Пащенко временно исполняющей обязанности главы Луганска. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы региона.
До назначения на эту должность Пащенко была заместителем главы луганской администрации. 

Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.

В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сделал громкое заявление. Он заявил, что новые субъекты РФ больше не принадлежат Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1»

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#лнр
#россия
#администрация
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Байден заявил, что не видит возможности для перемирия между Израилем и Палестиной
Байден: возможности для перемирия в секторе Газа нет
09 ноября 2023, 18:54

Фото: iStock/Gilnature

Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для перемирия Израиля и Палестины в секторе Газа. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Он отметил, что никакой возможности для прекращения боевых действий в секторе Газа в настоящее время нет.

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что ни о каком перемирии не может идти речи, пока Израиль возглавляет нынешнее правительство. В связи с этим он призвал лидеров европейских государств сменить направленность на оказание помощи мирным жителям сектора Газа, в первую очередь, открытием гуманитарных коридоров. 

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#джозеф байден
#сша
#израиль
#палестина
#сектор газа
#мир
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Минздрав Газы: Израиль регулярно обстреливает детскую больницу Аль-Наср
09 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Детская больница Аль-Наср в секторе Газа регулярно обстреливается Израилем, детям угрожает смертельная опасность. Об этом заявил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.
«Детская больница Аль-Наср неоднократно подвергается нападениям, и жизни детей, персонала и перемещенных лиц находятся под угрозой», - говорится в Telegram-канале минздрава.

Аль-Кудра подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов экипажи скорой помощи не могут добраться до больницы и эвакуировать пострадавших.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября около 3 тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Всё это сопровождалось массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов. В заложниках оказались около 240 человек, среди них дети, женщины и старики.

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#больница
#больницы
#telegram
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Израиль ждёт от AP, Reuters, CNN и NYT объяснений действий их фотографов
09 ноября 2023, 18:06

Фото: istockphoto/Svetlana Dyachkova

Четыре стрингера «документировали ужасы террористов ХАМАС» после того, как те прорвались через забор на израильской границе.
ТАСС пишет, что глава Правительственной пресс-службы Израиля Ницан Чен требует объяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times из-за публикации неправительственной организацией Honest Reporting данных о причастности фотографов перечисленных СМИ к событиям 7 октября. В этот день тысячи боевиков ХАМАС совершили нападение на Израиль из сектора Газа.

«Четыре фотографа, работающие на эти СМИ, документировали ужасы, творимые террористами ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем. Они (фотографы) снимали убийства мирных жителей, издевательства над телами и похищения мужчин и женщин»,-сказано в заявлении.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября около 3 тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Всё это сопровождалось массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов. В заложниках оказались около 240 человек, среди них дети, женщины и старики.

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#израиль
#новости
#хамас
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Украинцы угрожают Потапу и Насте из-за вечеринки с россиянами
Дуэту «Потап и Настя» угрожают из-за видео с женой одного из «Иванушек»
09 ноября 2023, 17:48

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Украинские певцы Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских подверглись критике из-за видео с их отдыха в Дубае. Об этом пишет «Стархит».

По данным издания, украинские фанаты возмутились, что в компании дуэта оказалась жена солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарья. После чего на страницу Потапа обрушилась волна негатива с множеством угроз и требованием не возвращаться на Украину. Среди недовольных его поступком оказалась и певица Анастасия Приходько.

Кроме того, комментаторы пишут, что у Потапенко не должно быть возможности выезжать за пределы страны по артистической визе по личным делам.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева тайно записала альбом в России. Позже политолог Александр Ведруссов заявил, что посещение концертов певицы Аллы Пугачёвой в сложившейся ситуации для россиян является своеобразным оскорблением.

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#компании
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В Чехии заявили, что переговоры между РФ и Украиной состоятся в следующем году
09 ноября 2023, 17:27

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться в 2024 году.
«Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России», - рассказал Павел.

Кроме того, по его словам, Россия обладает более сильной мобилизационной базой для живой силы. При этом, выиграв время, Москва сможет восполнить и материальную базу. В этой вязи Павел отметил поставки в Россию из Северной Кореи в обход санкций.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с украинской стороны инициативы нет. 

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#москва
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#поставки
#ек
#переговоры
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Турция обвинила Евросоюз в предвзятости и несправедливости
МИД Турции в ответ на доклад ЕК заявил о двойных стандартах членства в Евросоюз
09 ноября 2023, 17:09

Фото: istock / ffikretow

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Европейский союз показывает неискренность, двойные стандарты и неискренность в переговорах с Анкарой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

«Доклад, подготовленный ЕК, сохранил несправедливые и предвзятые подходы к нашей стране. Это вызывает тревогу за будущее нашего континента, которому угрожает множество опасностей. Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения и несправедливую критику, содержащиеся в докладе» , — сказано в заявлении.
Как утверждают представители МИД, Евросоюз продолжает блокировать переговорный процесс о вступлении Турции в организацию. При этом, по словам собеседника, в самом союзе говорят, что согласованность Анкары с политикой Евросоюза в важных областях понижается.

Турция ждет «конкретных заявлений и действий со стороны Евросоюза, а не просто сухих слов о ее кандидатуре» в документации, подытожили в турецком МИД.

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#евросоюз
#ек
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Bloomberg: На Украине пытаются сгладить конфликт между Зеленским и Залужным
09 ноября 2023, 17:09

Фото: iStock/JARAMA

На Украине пытаются сгладить конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, об этом пишет Bloomberg.
«Помощники украинского президента пытались сгладить разногласия, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командующим после того, как генерал (Залужный) предупредил о «тупиковой ситуации» на поле боя», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

В Bloomberg также отметили, что Залужный - более близкая к народу фигура, чем Зеленский. Поэтому, этот конфликт рискует ещё сильнее снизить популярность украинского лидера в рядах граждан страны.

Напомним, Валерий Залужный дал британскому изданию The Economist. В нём главнокомандующий заявил, что уже не надеется на положительный исход на театре военных действий для ВСУ.

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#конфликт
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