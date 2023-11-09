Племяннику Кадырова Хамзату присвоили звание Героя Чеченской республики

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Племяннику главы Чечни Хамзату Кадырову присвоили звание «Героя Чеченской Республики». Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Рамзан Кадыров вручил своему племяннику и по совместительству советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову награду.
Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Кроме того, министр отметил, что Хамзат Кадыров смог зарекомендовать себя высококласным политиком, поскольку у него имеется большой опыт работы в различных направлениях.
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Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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Анастасия Чинкова