Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево

Фото: Мособлизбирком
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, продюсер и телеведущая Яна Рудковская приняли участие в выборах в Московской области. Они приехали на избирательный участок в Назарьево.
«Мы с Евгением приезжаем каждые выборы на избирательный участок в Назарьево. Знаем о ДЭГе, но выбираем очное голосование. Мы показываем своим примером, что обязательно нужно голосовать, потому что развитие нашего региона очень важно. И мы видим все изменения и хотим, чтобы всё это оставалось. Три года назад мы открыли здесь большую академию «Ангелы Плющенко», – поделилась Рудковская.Плющенко добавил, что развитие массового и детского спорта – один из его личных приоритетов.
«Это наш долг. Мы поддерживаем того, кто действительно радеет душой за родное Подмосковье, столько сил и энергии вкладывает в его будущее», – подчеркнул фигурист.После голосования звёздная пара устроила фотосессию с членами комиссии и избирателями.
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
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