По двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi
В секторе Газа подверглись атаке две школы, принадлежащие Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передает РИА Новости.
Также ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) 4 ноября атаковал школу «Аль-Фахура», где погибли не менее 12 человек, а еще 54 получили ранения. Предыдущей целью атаки стала школа Усамы бен Заида, где пострадали десятки беженцев, в результате чего они либо погибли, либо получили ранения.
Читайте также:
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей остаются в секторе Газа
ЕК предложила в рамках нового пакета ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц
Армия Израиля показательно уничтожило здание парламента ХАМАС в Газе - видео
Артем Кузьмин