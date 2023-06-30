Почти 900 человек задержали за беспорядки ночью во Франции

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BFMTV: ночью во Франции задержали 870 человек за участие в беспорядках
За участие в массовых беспорядках во Франции в ночь на пятницу, 30 июня, задержали 870 человека. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.
Причиной массовых беспорядков в республике стало убийство 17-летнего водителя, который отказался выполнять требования, предписанные дорожным патрулём.
Уточняется, что почти половина задержанных протестовали в районе здания префектуры парижской полиции. Жители поджигают автомобили на улицах, в подавлении акций участвует спецназ, также задействованы вертолёты.
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Причиной массовых беспорядков в республике стало убийство 17-летнего водителя, который отказался выполнять требования, предписанные дорожным патрулём.
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Андрей Гаврилов