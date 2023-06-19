Почти миллиард долларов заплатила Украина за непригодное вооружение

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NYT: 800 миллионов долларов Украина заплатила за непригодное или непоставленное вооружение
Украина заплатила 800 миллионов долларов за вооружение, которое либо так и не было поставлено странами Запада, либо прибыло в страну в непригодном состоянии. Об этом сообщает The New York Times, опираясь на данные украинского правительства.
При этом в ведомстве добавили, что иногда западные партнёры возвращали Киеву средства, выделенные на закупку боевой техники.
Ранее сообщалось, что Украина частично будет погашать свои долги за счёт тех средств, что «отберёт у России», заявил советник Зеленского Олег Устенко.
Он подчеркнул, что при такой системе выплаты долгов Украина продолжит эффективно развивать собственную экономику и привлекать инвесторов. Устенко также спрогнозировал, что после окончания спецоперации состоится, так называемая, кредиторская конференция, где международное сообщество предложит дальнейший план погашения долгов Киева.
«У нас были случаи, когда мы платили деньги и ничего не получали», — упомянул замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов.
Ранее сообщалось, что Украина частично будет погашать свои долги за счёт тех средств, что «отберёт у России», заявил советник Зеленского Олег Устенко.
Он подчеркнул, что при такой системе выплаты долгов Украина продолжит эффективно развивать собственную экономику и привлекать инвесторов. Устенко также спрогнозировал, что после окончания спецоперации состоится, так называемая, кредиторская конференция, где международное сообщество предложит дальнейший план погашения долгов Киева.
Андрей Гаврилов