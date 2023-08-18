Почти половина французов поддержала идею Саркози по отказу Украины от территорий

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Почти половина французов поддержала идею бывшего президента Николя Саркози по отказу Украины от территорий, опрос провело издание Le Figaro.
Напомним, ранее Саркози заявил, что идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия. При этом, бывший глава Франции выступил за проведение международных референдумов как в Крыму, так и в остальных вновь присоединенных регионов России.
Так, 43 процента читателей выступили «за» отказ Украины от территорий, 57 процентов же не поддержали такое решение.
В то же время, комментаторы издания отметили, что отказ Украины от потерянных территорий поспособствует переговорам и установлению мира.
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Так, 43 процента читателей выступили «за» отказ Украины от территорий, 57 процентов же не поддержали такое решение.
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Евгения Парфентьева