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Почти половина французов поддержала идею Саркози по отказу Украины от территорий

Le Figaro: Более 43 процентов французов выступили за отказ Украины от территорий
18 августа 2023, 16:33

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Почти половина французов поддержала идею бывшего президента Николя Саркози по отказу Украины от территорий, опрос провело издание Le Figaro.
Напомним, ранее Саркози заявил, что идея Киева о возвращении Крыма, который всегда был российским, в состав Украины – иллюзия. При этом, бывший глава Франции выступил за проведение международных референдумов как в Крыму, так и в остальных вновь присоединенных регионов России.

Так, 43 процента читателей выступили «за» отказ Украины от территорий, 57 процентов же не поддержали такое решение.


В то же время, комментаторы издания отметили, что отказ Украины от потерянных территорий поспособствует переговорам и установлению мира.

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#франция
#украина
#сво
#мир
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Памфилова назвала западную демократию неподходящей России властью меньшинства
18 августа 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что РФ не нужна демократия Запада, так как там — это власть меньшинства. Об этом Памфилова сообщила в рамках форума «Территория смыслов».
Памфилова подчеркнула, что выборы — это действительно, недешевое удовольствие, «но это не удовольствие». Она добавила, что в России должны развивать выборные институты на всех уровнях, что и будет происходить в дальнейшем.

Памфилова также заявила, что ЦИК — это одно из самых эффективных ведомств, которое решает многие задачи достаточно эффективно и с минимальным количеством затрат.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Пресс-секретарь пояснил, что благодаря беспрецедентному объединению общества вокруг российского лидера можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его, безусловно, переизберут с весомым преимуществом.

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#выборы
#цик
#дмитрий песков
#рф
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Канада ввела санкции против трех московских судов и 15 физических лиц
18 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда, а также 15 физических лиц в рамках мер против РФ. Об этом сообщает правительство страны.
Сообщается, что физические лица, против которых ввели рестрикции, — представители областей юстиции и безопасности в России.

Напомним, ранее выяснилось, что власти США планируют принять меры против Турции из-за ее действий, которые Вашингтон расценил в качестве помощи России с обходом международных санкций. Дипломатический источник в Анкаре заявил, что утверждения Запада о том, что Турция якобы помогает РФ обходить санкции – чушь.

По словам источника, у Турции особая роль в посредничестве по урегулированию украинской ситуации. Он также отметил, что США уведомили Турцию о последствиях помощи РФ в обходе рестрикций.

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#сша
#санкции
#турция
#меры
#рф
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В Казахстане ждут визита Путина осенью
18 августа 2023, 17:22

Фото: kremlin.ru

Посольство Казахстана сообщает, что в стране ждут визита Владимира Путина осенью.
Ожидается, что президента РФ Владимира Путина ждут в Казахстане на в форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
 
В пятницу, 18 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с послом Казахстана Дауреном Абаевым. На встрече обсудили «текущее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества, вопросы региональной и международной проблематики».
«Важное значение придаётся запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ», —сообщила дипмиссия по итогам встречи.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заверил российского лидера о полной поддержке его действий и обсудил с ним осенний визит в Казахстан.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Смадиярова, Россия и Китай — соседи и ближайшие политические и торгово-экономические партнеры Казахстана. Он также отметил, что с Индией у республики установлено стратегическое партнёрство. Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.

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#казахстан
#россия
#владимир путин
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В МИД РФ заявили, что ВСУ уничтожают православие по заказу англосаксов
Захарова: Киевский режим выполняет задание англосаксов по уничтожению православия
18 августа 2023, 16:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Киевский режим выполняет задание англосаксов по уничтожению православия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее обращение опубликовано на официальном сайте министерства.
«Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Эту теорию подтверждает и тот факт, что мировое сообщество продолжает молчать по поводу преступлений Киева в отношении священнослужителей и православного наследия, считает Захарова.
 
 
 
#мария захарова
#церковь
#православие
#мид рф
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МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед ВС РФ
18 августа 2023, 16:50

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия гарантирует достойное гуманное отношение тем украинским военным, которые повернут оружие против киевского режима или капитулируют перед ВС РФ. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что киевская хунта продолжает обстреливать российскую территорию, из-за чего умирают люди, разрушаются жилые дома, школы, больницы. 

Официальный представитель МИД РФ отметила, что украинский народ стал жертвой политики англосаксов. 

Напомним, ранее Захарова заявила, что киевский режим выполняет задание англосаксов по уничтожению православия. Эту теорию подтверждает и тот факт, что мировое сообщество продолжает молчать по поводу преступлений Киева в отношении священнослужителей и православного наследия.

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Северокорейские истребители сопроводили разведывательные самолеты США
Генштаб: истребители КНДР сопроводили американские разведывательные самолеты
18 августа 2023, 16:42

Фото: iStock/NatanaelGinting

Истребители КНДР сопроводили разведывательные американские самолеты, которые вторглись в воздушное пространство страны. Об этом сообщает северокорейский генштаб.
Отмечается, что в четверг, 17 августа, самолёты-разведчики США вторглись в воздушное пространство над эксклюзивной экономической зоной КНДР. По этой причине в воздух были подняты истребители Восточной дивизии ПВО в район полета американских стратегических самолетов-разведчиков.

Напомним, ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.

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#сша
#война
#министр
#рейсы
#кндр
#самолет
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МИД Молдавии сожалеет о запрете РФ на въезд официальных лиц из Кишинева
18 августа 2023, 16:35

Фото: iStock/Nabil Kamara

Советник по коммуникациям главы МИД республики Нику Попеску Игорь Захаров заявил, что МИД Молдавии выражает сожаление из-за решения Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Ранее Россия закрыла въезд в страну некоторым официальным лицам Молдавии в качестве ответа на сокращение численности сотрудников российского посольства. Указано, что недружественный шаг приведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, которые и так находятся в глубоком кризисе.

Напомним,  ранее глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона. По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии.

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#россия
#мид
#страны
#мид рф
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МИД Казахстана выразил заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС
Смадияров: Казахстан хочет сотрудничать с БРИКС, но говорить о членстве рано
18 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/freedarst

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Смадиярова, Россия и Китай — соседи и ближайшие политические и торгово-экономические партнеры Казахстана. Он также отметил, что с Индией у республики установлено стратегическое партнёрство.

Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.

Напомним, лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор. В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

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Белый дом опроверг планы о создании «Мини-НАТО» в Азии
Белый дом опроверг планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе
18 августа 2023, 15:46

Фото: РИА Новости

В Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе.
Соединенные Штаты заявили, что все ​равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей. 

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азии не хотят проникновения Североатлантического альянса в регион. Дипломат подчеркнул, что страны азиатского региона не хотят образования «Азиатско-Тихоокеанской» версии альянса, при этом, НАТО явно дает понять, что намерена расширяться на Восток.

В то же время, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что у Токио нет планов о вступлении в НАТО, а решение об открытии представительства в стране пока не принято окончательно. При этом, премьер отметил, что укрепление связей и сотрудничества с членами Североатлантического альянса для Японии сейчас является одним из главных направлений во внешней политике.

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#япония
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