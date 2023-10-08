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В районе города Ашкелон солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали группу боевиков из бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — военного крыла палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Они были вооружены украинским оружием.
И раньше неоднократно высказывалось мнение, что коррумпированные украинские военные чиновники могут наводнить черный рынок контрабандным оружием. Удивительно, что у палестинцев не оказалось вооружения, которое в изобилии поставляется киевскому режиму западными союзники. Впрочем, не исключено, что вскоре у боевиков обнаружится и оно.
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