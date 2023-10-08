Под Ашкелоном в Израиле задержали боевиков ХАМАС с украинским оружием

Для урегулирования конфликта на Украине Владимир Зеленский должен принять потерю Крыма и Донбасса, а также подготовиться к возможной утрате Одессы и Харькова. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.