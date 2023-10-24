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Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что после окончания конфликта Россия будет держать контроль над всеми необходимыми ей территориями Украины. Такой исход событий он предрек в разговоре с YouTube-каналом Through the eyes of.
«Когда все закончится, Россия возьмет под контроль любую нужную ей, а, может, и всю территорию Украины», – озвучил свой прогноз журналист.Никсон заверил, что правительство украинского президента Владимира Зеленского ожидает неминуемая катастрофа. Он объяснил это тем, что у Украины заканчивается вооружение, боеприпасы и солдаты, а Запад не сможет бесконечно все это поставлять Киеву и связал крах украинской армии с крахом политической элиты страны.
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Алина Юрчак