Под Луховицами в последний день лета потушили 135-й пожар за сезон

Фото: Комлесхоз МО
В Подмосковье 31 августа потушили 135-й пожар с начала пожароопасного сезона. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
В 3 км от Луховиц камеры Региональной диспетчерской службы Комлесхоза зафиксировали низовой пожар. Пожарные оперативно выехали на место. Площадь возгорания составила 0,01 га. В тушении участвовали четыре сотрудника лесопожарных служб, было задействовано две единицы техники.
Благодаря оперативному обнаружению возгорания и быстрому выезду на тушение потребовалось 40 минут. Угрозы населённым пунктам нет.
В Комлесхозе напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно сразу сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.
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Благодаря оперативному обнаружению возгорания и быстрому выезду на тушение потребовалось 40 минут. Угрозы населённым пунктам нет.
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Лора Луганская