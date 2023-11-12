Под Римом поймали сбежавшего из зоопарка льва

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Лев, который сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом в субботу вечером, был успешно пойман, сообщил в соцсетях мэр Алессандро Грандо.
В своем заявлении он отметил, что животное было подвергнуто воздействию снотворного и теперь будет передано обратно сотрудникам цирка. Мэр выразил надежду, что произошедший инцидент привлечет внимание к вопросу обращения с животными в цирках и способствует изменениям в этой сфере.
По данным газеты il Messaggero, льва усыпили шприцем со снотворным. Цирк, откуда произошла побега, располагается всего в 500 метрах от места, где его удалось остановить после почти шести часов бегства.
В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как лев гуляет по улицам Ладисполи. Мэр города призывал местных жителей не выходить на улицы, но некоторые, как сообщают местные СМИ, все равно решили выйти из домов, вооружившись ружьями.
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По данным газеты il Messaggero, льва усыпили шприцем со снотворным. Цирк, откуда произошла побега, располагается всего в 500 метрах от места, где его удалось остановить после почти шести часов бегства.
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Артем Кузьмин