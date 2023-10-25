Под руководством Путина проходит тренировка стратегических сил сдерживания

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Тренировка стратегических сил сдерживания проходит под руководством президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для эффективной защиты независимости и безопасности РФ будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению.
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