Под санкции ЕС попали генерал-полковник Лапин и «ЧВК Вагнер центр»

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Как говорится в документе на сайте Еврокомиссии, под ограничения ЕС также попали губернаторы Белгородской, Воронежской, Магаданской областей, Камчатского, Краснодарского, Ставропольского Краев.
Ранее в России заявили о переводе Британией санкций против Москвы в бессрочный режим. Российское посольство в Лондоне отреагировало на принятие в Великобритании законодательства, согласно которому санкции против России будут поддерживаться до момента, когда Москва не выплатит компенсации Украине.