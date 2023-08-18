Под санкциями Канады оказались заместители министра юстиции и главы СК РФ

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Под санкции Канады попали первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук и первый зампредседателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев.
Канада расширила положение о специальных экономических мерах в отношении России. Санкции ввели против 15 физических лиц. В правительстве Канады отметили, что данные лица являются членами правоохранительных органов и юридического сообщества.
В рамках мер против РФ Канада также ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Московского городского судов.
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
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«В том числе высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета и судьями», - уточнили в пресс-релизе.
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
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Мария Фирсова