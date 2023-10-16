«Подавить Россию»: Байден рассказал о планах на второй президентский срок

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.
«Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить, наконец, [президента РФ Владимира - прим. ред.] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет», — заявил американский глава.Байден также отметил, что намерен работать над улучшением отношений со странами Ближнего Востока. Кроме того, он заявил, что несмотря на все кризисы и проблемы в Штатах, он не менял решения баллотироваться на второй срок.
«У нас огромные возможности сделать мир лучше», —подытожил лидер США.Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что президент США Джо Байден пытается укрыть масштабы коррупции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак