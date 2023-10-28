Поддержка Вашингтоном Израиля приведёт к открытию новых фронтов против США

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Полная поддержка Израиля со стороны США может привести к тому, что против Вашингтона откроют новые фронты, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью в интервью Bloomberg Television.
По словам главы иранской дипломатии, Соединенные Штаты советуют остальным странам продемонстрировать сдержанность, но при этом сами полностью оказались на стороне Тель-Авива.
Министр напомнил, что исламская республика не направляла свою армию в Сирию и другие части региона, и предупредил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может обернуться весьма серьёзными последствиями.
Ранее Абдоллахиан в ходе заседания 10-й Чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН заявил, что если геноцид в секторе Газа продолжится, то «беспощадного пламени» конфликта не избежит никто. Он также пригрозил американским властям последствиями из-за растущего числа жертв палестино-израильского кризиса.
Абдоллахиан добавил, что Иран — часть Западной Азии, поэтому не может быть никаких отговорок, «когда речь заходит о безопасности у нас дома». Он также призвал остановить насильственное перемещение палестинцев и прекратить любые действия, которые забирают жизни мирных людей в этом регионе.
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Министр напомнил, что исламская республика не направляла свою армию в Сирию и другие части региона, и предупредил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может обернуться весьма серьёзными последствиями.
Абдоллахиан добавил, что Иран — часть Западной Азии, поэтому не может быть никаких отговорок, «когда речь заходит о безопасности у нас дома». Он также призвал остановить насильственное перемещение палестинцев и прекратить любые действия, которые забирают жизни мирных людей в этом регионе.
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Артем Путинцев