Подготовка Евросоюза к расширению идет полным ходом

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки Европейского союза к расширению, сообщает «ТАСС».
«Нам нужно подумать о том, как наши институты будут работать, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню», — прокомментировала ситуацию Фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что в настоящий момент союз подготавливает новые договоры и конвенции для будущих членов ЕС.
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Евгения Парфентьева