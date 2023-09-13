Подготовка Евросоюза к расширению идет полным ходом

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «хэппи-энда» у контрнаступления ВСУ не будет – это, фактически, признание провала, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.