Подмосковье в ходе выборов примет участие в тестировании проекта «Стоп дубль»

Фото: Мособлизбирком
95% избирательных участков Подмосковья в ходе Единого дня голосования примут участие в апробации обновлённого цифрового сервиса проверки однократности голосования на базе портала госуслуги. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Сервис предназначен для предотвращения неоднократного получения избирателями бюллетеней и проверки членами участковых избиркомов фактов получения бюллетеней на другом избирательном участке, а также для включения избирателя в список участников дистанционного электронного голосования», – говорится в сообщении.Подчёркивается, что проект «Стоп дубль» позволит проводить проверку каждого избирателя до получения им бюллетеня.
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская