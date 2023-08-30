Подмосковные избиратели подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ

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Избиратели Московской области подали больше всего заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании среди жителей российских регионов, где в сентябре пройдут выборы. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.
«На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 899 987 заявок, в «Мобильном избирателе» - 193 329 заявок. Лидером по заявкам является Московская область, где избиратели подали 377 679 заявок. Далее идут Алтайский край (95 586), Нижегородская (71 633), Свердловская (70 386) и Новосибирская (49 891) области», – сказала глава ЦИК.Она напомнила, что никакого принуждения к участию в ДЭГ быть не должно, и ЦИК пристально за этим следит.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская