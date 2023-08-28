Подмосковные избиркомы подготовились к нештатным ситуациям на участках

Фото: Фотобанк МО
В Одинцове прошла тренировка действий участников избирательного процесса при возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Порядок действий при возникновении угрозы ЧС во время проведения голосования на смоделированном избирательном участке отработали сотрудники МВД, МЧС, правоохранительных, аварийно-спасательных и неотложных служб, члены территориальных и участковых избирательных комиссий.
Во время тренировки участники смогли отработать взаимодействие с избирателями в случае ЧС, транспортировку оборудования и документации на передвижной избирательный участок, а также ликвидацию чрезвычайной ситуации.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Во время тренировки участники смогли отработать взаимодействие с избирателями в случае ЧС, транспортировку оборудования и документации на передвижной избирательный участок, а также ликвидацию чрезвычайной ситуации.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская