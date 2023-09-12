Подмосковные компании подписали экспортные контракты с Индией на 332 млн рублей

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Работающие в Подмосковье компании подписали с контрагентами из Индии экспортные контракты на 332 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Индия – один из важнейших внешнеэкономических партнеров Подмосковья. Фонд ВЭД помогает компаниям региона выйти на новые экспортные рынки и развивать внешнеэкономическую деятельность.
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