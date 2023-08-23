Подмосковные лесничие подарили Российскому музею леса редкий экспонат

Фото: Комлесхоз МО
Филиал Мособллеса «Русский лес» передал Российскому музею леса интересный инструмент. Это измерительная вилка со счётчиком для таксации шведской фирмы Svensbyn. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Прибор позволяет делать перечёт древостоя на лесном участке одному человеку, без использования бумажных бланков. В сегодняшней практике он не используется. С музеем у нас давние хорошие отношения. Там с воодушевлением и благодарностью принял наш дар», – рассказал помощник участкового лесничего Михаил Шовкун.6 сентября филиал «Русский лес» ГКУМО «Мособлес» отметит 60-летие. В этот день в 1963 году Главное управление лесного хозяйства и охраны леса при Совете министров РСФСР издало приказ «Об организации опытно-показательного лесхоза «Русский лес».
Читайте также:
Комлесхоз сделал прогноз пожарной опасности
В двух километрах от подмосковной деревни потушили горящий торфяник
В Подмосковье ожидается повышенная пожарная опасность
Лора Луганская