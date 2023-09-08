Подмосковные МФЦ откроются в Единый день голосования для выдачи паспортов

Фото: Мингосуправления МО
В подмосковных центрах «Мои Документы» 10 сентября можно будет забрать готовый паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
В день выборов в каждом муниципалитете на работу выйдут дежурные сотрудники. Они будут оказывать госуслугу по выдаче паспортов. Это нужно, чтобы граждане, подававшие заявление на оформление российского паспорта или постоянную регистрацию и не успевшие забрать готовый документ, смогли получить его и принять участие в выборах.
Все МФЦ Подмосковья будут открыты с 8 до 20 часов. Офисы с семидневной рабочей неделей продолжат оказывать услуги в обычном режиме.
Подававшие заявление на дистанционное электронное голосование также смогут принять участие в выборах в цифровых зонах МФЦ. Там установлены компьютеры с доступом к Единому порталу государственных услуг.
Голосование в Московской области будет проходить в течение трёх дней подряд – 8, 9 и 10 сентября. Для жителей региона доступно традиционное голосование на избирательном участке, а также дистанционное электронное голосование на портале госуслуг.
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Голосование в Московской области будет проходить в течение трёх дней подряд – 8, 9 и 10 сентября. Для жителей региона доступно традиционное голосование на избирательном участке, а также дистанционное электронное голосование на портале госуслуг.
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Лора Луганская