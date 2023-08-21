Подмосковные студенты стали участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму

Фото: Минобразования МО
Студенты и выпускники колледжа «Московия» приняли участие в V юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который прошёл в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Региона представляли Татьяна Демьянова, Полина Крючкова и Сапармурат Асанов. Всего участниками фестиваля стали 3,5 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представлявших творческие направления, сферы культуры и искусства, управления, медиа, НКО», – отметили в министерстве.Среди них были представители президентской платформы «Россия – страна возможностей», Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых», Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и Всероссийского конкурса «Большая перемена».
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