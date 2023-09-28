Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени

Фото: Минэкологии МО
Журавли со дня на день начнут перелёты из Подмосковья на зимовку. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области со ссылкой на орнитологов.
«В обычные годы эти птицы отправляются в теплые края уже в конце августа − первой половине сентября. Однако в этом году они задержались в Подмосковье из-за необычно тёплой осени», − рассказал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.По мнению орнитологов, со дня на день журавли выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такие построения при перелёте помогают птицам уменьшить сопротивление ветра и впечатляюще смотрятся с земли.
В одну стаю может собраться несколько тысяч журавлей. Во время полёта журавли развивают скорость от 40 до 70 км/ч и могут за день преодолеть до 800 км.
В подмосковном Комлесхозе добавили, что в Московской области живут серые журавли. Этот вид занесён в Красную книгу Подмосковья.
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Лора Луганская