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Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени

28 сентября 2023, 18:20
Фото: Минэкологии МО

Фото: Минэкологии МО

Журавли со дня на день начнут перелёты из Подмосковья на зимовку. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области со ссылкой на орнитологов.
«В обычные годы эти птицы отправляются в теплые края уже в конце августа − первой половине сентября. Однако в этом году они задержались в Подмосковье из-за необычно тёплой осени», − рассказал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.
По мнению орнитологов, со дня на день журавли выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такие построения при перелёте помогают птицам уменьшить сопротивление ветра и впечатляюще смотрятся с земли.


Перед длительным перелётом журавли покидают гнездовья и собираются на территории государственного заказника «Журавлиная родина» на северо-востоке региона, на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Оттуда мигрируют в тёплые страны, предпочитая Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.

В одну стаю может собраться несколько тысяч журавлей. Во время полёта журавли развивают скорость от 40 до 70 км/ч и могут за день преодолеть до 800 км.

В подмосковном Комлесхозе добавили, что в Московской области живут серые журавли. Этот вид занесён в Красную книгу Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
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Зеленский впал в отчаяние из-за планов США
Бывший агент MI6 Крук: США хотят заставить Зеленского провести выборы на Украине
28 сентября 2023, 18:39

Фото: iStock/JARAMA

Украинский лидер Владимир Зеленский впал в глубокое отчаяние из-за планов США провести выборы на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», - прокомментировал ситуацию Крук. 

Эксперт отметил, что Зеленский находится под полным контролем западных политиков. При этом, население Украины начинает все больше замечать полностью некомпетентность их президента, подытожил Крук. 

Ранее боец ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал украинское правительство за проигранный конфликт, а также назвал верхушку киевского режима диверсантами. Военный убежден, что огромные потери киевской армии в технике и личном составе обусловлены неумелым украинским руководством.

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#владимир зеленский
#выборы
#сша
#украина
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В США высказались о территориальных претензиях НАТО к России
Блинкен: НАТО никогда не претендовала на территорию РФ
28 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/Vector

НАТО, как оборонительный альянс, никогда не претендовал на территорию России, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.
«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

Он также отметил, что больше часть американского Конгресса продолжает выступать за оказание финансовой помощи Украине. 

Ранее Блинкен допустил встречу президента Америки Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Госсекретарь добавил, что все, включая украинцев, хотят справедливый и прочный мир. Блинкен предложил посмотреть, дойдем ли мы до момента, когда это станет возможным.

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#нато
#блинкен
#сша
#россия
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«Росатом»: Россия прекратила экспорт урана в США
28 сентября 2023, 18:24

Фото: istock /Yury Karamanenko

РФ прекратила экспорт урана в США из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом заявил официальный телеграм-канал «Страна Росатом».

«Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия», — указано в сообщении.
Даты снятия ограничений не сообщаются. В публикации также указано, что это стало причиной роста цен в мире на уран. По информации агрегатора макроэкономических данных Trading Economics стоимость фунта урана выросла до 70 долларов. Кроме того, предыдущий рекорд был в сентябре этого года, где стоимость урана составила 65,5 доллара за фунт. Последний раз такая тенденция наблюдалась в 2011 году, когда на японской атомной электростанции «Фукусима-1» произошла авария.

Кроме России, США закупают природный и обедненный уран у Франции, ФРГ, Великобритании, Германии, Канады и Нидерландов.

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#сша
#авария
#экспорт
#рф
#ядерное
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Шольц считает, что Казахстан поможет Германии снизить зависимость от России
28 сентября 2023, 18:17

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Казахстан способен помочь ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Казахстан способен помочь ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом Шольц сообщил на пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
Уменьшить зависимость Берлина планируется путём расширения доставки казахстанской сырой нефти. Шольц выразил надежду, что Германия найдёт помощь в этом вопросе.

Канцлер поблагодарил казахстанские власти за содействие ЕС в соблюдении санкций против России. Со слов Шольца, Астана принимает необходимые меры, чтобы противодействовать обходу ограничений.

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#фрг
#казахстан
#политика
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Американские учёные выяснили, из-за каких овощей можно набрать лишний вес
28 сентября 2023, 17:48

Фото: istockphoto/robynmac

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что есть овощи, которые способствуют набору веса.
TimesNewsUK пишет, что горох, кукуруза и картофель содержат много глюкозы. Она легко усваивается организмом, а в избыточном количестве приводит к жировым отложениям.
 
Учёные выяснили, что люди, употреблявшие много гороха, сладкой кукурузы и картофеля, в среднем набирали 1,5 кг каждые четыре года. Женщины прибавляли вес чаще мужчин. При чём те, кто предпочитал некрахмалистые овощи (брокколи, морковь и шпинат), держали вес в норме.
 
Картофель, горох и кукуруза имеют высокий гликемический индекс. Постоянное употребление данных продуктов в рационе заставляет сахар в крови резко повышаться, а это тесно связано с набором веса.

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#здоровье
#диета
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Блинкен заявил о возможной встрече Путина и Байдена
Госсекретарь США допустил встречу Байдена с Путиным
28 сентября 2023, 17:48

Фото: istock / donfiore

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен допустил встречу президента Америки Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал 28 сентября на мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic.

«Никогда не говори никогда», — заявил Блинкен в ответ на вопрос журналистов о возможности проведения встречи лидеров РФ и США.
Госсекретарь добавил, что все, включая украинцев, хотят справедливый и прочный мир. Блинкен предложил посмотреть, дойдем ли мы до момента, когда это станет возможным.

Последние переговоры Путина и Байдена проходили в конце 2021 года по телефону. Тогда главы государств обсуждали тему Украины и вопросы возможно дальнейшего сотрудничества. Но тогда Джо Байден отказался предоставлять РФ гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО.

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#сша
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#байден
#блинкен
#рф
#джо байден
#переговоры
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Военный эксперт Кошкин: США в отчаянии пытаются разворошить «подбрюшье России»
28 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/donfiore

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ранее многие эксперты уже говорили о том, что Вашингтон начинает открывать новые фронты против РФ после неудачи на Украине. На данный момент идет активизация военных действий на территории Молдавии и на Южном Кавказе. В беседе с Общественной службой новостей Кошкин причислил к этому перечню Грузию.
Эксперт считает, что США планируют занять свое место в мусульманском подбрюшье РФ. 

«На Южном Кавказе сегодня происходит активное выдавливание России из Армении, на Балканах. Если мы говорим о Балканах, то это Сербия и Косово, а что касается Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики — это событие распространенное», — цитирует Кошкина Общественная служба новостей.

По мнению военного эксперта, такие действия с американской стороны связаны с провалом операции контрнаступления Украины на Россию. Он отметил, что провалы по всем фронтам вынуждают США искать новые способы для того, чтобы сломить Россию, однако этого никогда не случится.

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#сша
#эксперт
#сми
#операции
#сербия
#всу
#рф
#служба
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Эсэсовец Хунка заявил, что хочет сбежать из Канады после скандала
28 сентября 2023, 17:23

Фото: istock / Gabriel Shakour

Ветеран СС украинского происхождения Ярослав Хунка заявил, что хочет переехать в Южную Америку после скандала в парламенте Канады. Об этом пишет газета «Фонтанка», ссылаясь на канадских журналистов, которые смогли дозвониться до ветерана.

В разговоре с журналистами 98-летний Хунка пожаловался на огромную волну негатива в его сторону. Он рассказал, что хотел провести последние годы жизни спокойно в кругу семьи. Но из-за скандала он столкнулся к ненависти в его сторону. 

Напомним, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, мужчину пригласили в парламент страны. На заседании Хунку приветствовали и осыпали аплодисментами, представив его «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Выяснилось, что Хунка служил в добровольческой дивизии СС «Галичина».

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#семьи
#ветеран
#парламент
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Пловцы из Каширы завоевали 11 медалей на Московских областных соревнованиях
28 сентября 2023, 17:21

Фото: администрация г. о. Кашира

Юные пловцы спортшколы «Кашира» приняли участие в Московских областных соревнованиях. Под руководством тренера Елены Жулиной они завоевали более 11 медалей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Алевтина Недовесова взяла два золота − на дистанции 200 м вольным стилем и на 100-метровке вольным стилем. Екатерина Петренко первенствовала дистанции 100 м на спине и взяла серебро на 100-метровке комплексным плаванием. Клим Суслов сделал золотой дубль на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем. 

Данила Лазарев стал серебряным призёром на дистанции 100 м баттерфляем. Тимур Васильев завоевал серебряную награду на дистанции 100 м вольным стилем и бронзовую − на 50-метровке брассом. 
 
Даниил Баранов взял бронзу на 100-метровке на спине, а Павел Ребров − на дистанции 50 м баттерфляем. 
 
Московские областные соревнования прошли в Мытищах. 

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